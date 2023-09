Suppletive Monza, De Luca: “chiedo un confronto a Cappato e Galliani, spero non fuggano come Salvini”

StrettoWeb

“Noto con piacere che alcuni organi d’informazione stanno già celebrando la vittoria di Galliani o che ridimensionano la sfida delle suppletive di Monza e Brianza a soli due candidati: Galliani e Cappato. Mi è già successo in passato, ricordo ad esempio quando sono diventato sindaco di Messina che mi davano alla vigilia come quarto o quando sono arrivato secondo alle regionali in Sicilia con 500mila voti che mi davano dietro a tutti“. E’ quanto afferma Cateno De Luca, candidato alle suppletive di Monza e leader di Sud chiama Nord.

“Di conseguenza, immagino che i due candidati, sospinti dal sistema mediatico e dall’ammucchiata dei soliti partiti tradizionali che hanno già governato o che stanno al governo, non avranno problemi a confrontarsi con il sottoscritto. Quindi invito ufficialmente Cappato e Galliani a un confronto leale e trasparente, in piazza o in una rete televisiva a loro piacimento, così da mostrare ai brianzoli progetti e idee programmatiche. Spero che non facciano come Salvini che sfugge al confronto…”, conclude De Luca.