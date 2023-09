Suppletive Monza, Cateno De Luca presenta i primi 10 punti del programma

StrettoWeb

Oggi, nel corso di una conferenza stampa a Monza, Il candidato al collegio senatoriale di Monza – Brianza con la lista “Sud con Nord” Cateno De Luca, ha presentato i primi dieci punti del suo programma che riguardano non solo la Brianza ma l’intera Italia. Questo “Decalogo per la Brianza e per l’Italia” è il frutto di un lavoro mirato a individuare le principali sfide e le opportunità per il territorio e per il Paese.

“La prossima settimana- afferma De Luca- entreremo nei dettagli specifici per la Brianza, con un’attenzione particolare ai migranti e alla proposta dei villaggi. Inoltre, mi presenterò per un dialogo aperto con tutti gli amministratori della Brianza. Da manager della pubblica amministrazione ritengo che il confronto possa portarci a trovare soluzioni condivise. Questo Decalogo rappresenta solo l’inizio di un percorso importante per la Brianza e per l’Italia. L’ho già detto e lo ribadisco, il mio obiettivo è portare la mia esperienza di amministratore in questo territorio. Aggiusto i disastri degli altri non è solo una provocazione, è la mia storia”, conclude De Luca.