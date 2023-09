“Sud Innovation Summit”: “vogliamo fare di Messina il baricentro del Mediterraneo”

StrettoWeb

Al Palacultura di Messina l’ultima giornata della prima edizione del “Sud Innovation Summit”. Due giorni di incontri, confronti e presentazioni ad opera di multinazionali del calibro di Microsoft, LinkedIn, Google, Airbnb, Booking, Alibaba, Samsung, che siederanno al tavolo con altri top player dell’economia nazionale come Unicredit, Banca Generali, TIM, Confindustria, CDP e Banca Sella.

Si è parlato di nomadismo digitale e nuovi flussi turistici alla scoperta dei borghi meno conosciuti, dunque del potenziale da scoprire nelle regioni a sud del Paese e di trasformazione – con gli interventi previsti di Expedia e TheFork – del concetto stesso di travel e ricettività per un territorio ricco di diversità e di offerta naturale e culturale. Si è parlato inoltre di mobilità sostenibile, con l’intervento di Uber – tra i partecipanti al Sud Innovation Summit – mentre Mastercard ha raccontato il GeoSpending Observatory, un osservatorio per il monitoraggio dei flussi e dell’economia. C’è stato anche un dibattito sull’economia circolare e sul rilancio della PMI italiana all’estero, insieme ad Alibaba e a Subito.it, mentre per parlare di investimenti da incoraggiare nel campo del digital payment ci sono stati – oltre ai già citati – PayPal, ScalaPay, Nexi, Crédit Agricole. Spazio anche per il rilancio della nuova imprenditoria, con la guida e le storie di alcuni fondi di venture capital presenti all’evento per parlare di open innovation e startup innovative. Tra questi anche CDP Venture Capital SGR, la Business Innovation Factory di Leonardo e Confindustria con il programma Talentis.

Basile: “stabilire legami duraturi e concreti con queste grandi aziende”

“Oggi si conclude il Sud Innovation Summit. Il nostro impegno è quello di stabilire legami duraturi e concreti con queste grandi aziende, al fine di favorire investimenti continui e significativi nel nostro territorio e fare di Messina il baricentro del Mediterraneo“, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile.