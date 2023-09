Strada di collegamento Bovalino-Bagnara: Onorevole presenta interrogazione parlamentare

StrettoWeb

“Recita un vecchio adagio: Parola data, va sempre mantenuta! Poi, se alla parola data e al conseguenziale mantenimento della medesima, vi si aggiunge la componente -per me essenziale!- del sentimento amorevole e ossequioso, nei confronti della mia Bovalino, allora le cose assumono un valore ben più grande, ovvero quasi sconfinato, ben oltre l’infinito”. Comincia così la lunga nota di Vincenzo Speziali, Responsabile Regionale e membro della Direzione Nazionale dell’UdC e componente del Bureau Politique dell’Internazionale DC, sul progetto della strada di collegamento Bovalino-Bagnara.

“Io l’ho sempre detto, mai e poi mai farò un passo indietro rispetto al mio paese, il quale rappresenta le radici, l’essenza di una vita, la configurazione caratteriale di come sono e sarò, per sempre, cioè per il resto della mia esistenza. Quando sabato 17 ho annunciato le iniziative a cui daremo seguito -cominciando proprio da questa interrogazione parlamentare- sono stato sincero e qui vi è la riprova, ove mai ve ne fosse bisogno, poiché a me la gente mi conosce, sa chi sono e soprattutto sa cosa rappresento: in poche parole, la politica!”, continua.

“Qui non si parla di campanilismo o di strumentalizzazione, in quanto mi impegno assieme al mio Partito -con in testa il Segretario Politico, On. Lorenzo Cesa (che ringrazio nuovamente e con il cuore, per suo gesto e dell’attenta e sincera compartecipazione, financo in ossequio all’esser stato per ben due volte Parlamentare Europeo della nostra Circoscrizione)- dicevo del mio intento di rinnovare l’impegno e l’amore per la mia Bovalino, oggi, come ieri e più che mai nel domani”.

“Quando si rappresenta la politica con una buona visione, ciò è riconosciuto o percepito dai concittadini (i quali sono persone, il più delle volte amici, giammai ‘clientes elettorali’), quindi, parimenti a quanto replicato alla amabilissima On. Prof.ssa Amalia Bruni, tale è la differenza che intercorre tra me (e la mia storia politica e democristiana) rispetto al suo Segretario Regionale, Sen. Nicola Irto (per di più assente alla riunione dei Sindaci della Locride), poiché a differenza di molti (anche del mio stesso schieramento) non mi tiro indietro, ma vado avanti, sempre e comunque, senza polemiche, bensì con il chiaro intento di impegnarmi e pure molto, per il mio incantevole paese, ovvero Bovalino, cioè il sogno e il paradiso”, si legge ancora.

“Da qui, discenderà vigilanza attiva costante, pure per i lavori della darsena, così come per il rifacimento del lungomare e di tante altre opere di cui ho in mente di poter presentare, ma, soprattutto, tentare di realizzare. Con l’ occasione, intendo fare presente che abbiamo concordato con Lorenzo Cesa una sua visita -si spera entro il mese di Ottobre prossimo e compatibilmente con gli impegni nazionali- la quale in ogni modo si farà, desiderando pure effettuate un sopralluogo omnicomprensivo”, si conclude la nota.

L’interrogazione presentata dall’On. Lorenzo Cesa

“Al Ministero Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per sapere premesso che: La strada Bovalino-Bagnara è un’arteria trasversale della Regione Calabria fra l’A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS 106; Tale strada rappresenta la principale strada alternativa per collegare il versante ionico a quello tirrenico, ma rimane un’opera ‘incompiuta’, soprattutto per i lavori improcrastinabili della galleria ‘Limina’; La progettazione della strada, avvenuta tra il 2004 ed il 2006, constava di 39 Km con 8 svincoli, 4 innesti, 23 viadotti, 3 gallerie naturali ed 11 gallerie artificiali.

L’obiettivo del progetto era quello di collegare i centri preaspromontani tirrenici e pianigiani penalizzati nello sviluppo economico e sociale; L’infrastruttura ha già un progetto esecutivo e parte dei lavori realizzati per oltre un chilometro; La realizzazione della strada toglierebbe dall’isolamento un territorio che comprende circa 40 comuni, raccogliendo oltre il 10% della popolazione calabrese e quasi il 40% della popolazione della provincia di Reggio Calabria rappresentando uno dei più importanti collegamenti trasversali della Calabria, in quanto connette a circuito la provincia reggina con le due più importanti opere di viabilità del meridione d’Italia: l’autostrada A2 e la Statale 106 Jonica;

Con un o.d.g. alla legge di bilancio 2022 (9/3424/267. D’Ettore, Mugnai, Cosimo Sibilia del 29 dicembre 2021) il Governo si è già impegnato a costruire la strada di collegamento Bovalino- Bagnara, che costituisce un’infrastruttura strategica di rilievo europeo; -: Se il Ministero intende stilare un cronoprogramma interistituzionale per la realizzazione della strada di collegamento Bovalino-Bagnara e se vi è la copertura finanziaria per il completamento di tale infrastruttura, come da impegno governativo assunto con O.d.g.”.