Storia di Caulonia, ecco com’era la vecchia Kaulon: le origini e lo sviluppo della città sommersa | VIDEO

Caulonia, in passato, è stata un’importante città greca, a metà tra le due rivali Locri e Crotone. Il Professore Marco Mellace, da sempre attento alle dinamiche storiche anche attraverso la realizzazione in 3D di città che hanno segnato lo sviluppo di luoghi e popoli, ha approfondito la storia di Caulonia, in collaborazione con il Docente Claudio Panaia, autore del libro “Caulonia, storia di una Polis”.

Caulonia – evidenzia il Prof Mellace nel video che postiamo in fondo all’articolo – venne fondata nell’VIII secolo A.C. dagli Achei. Città incastonata tra le potenti Locri e Crotone, che si sfideranno nella battaglia della Sagra, vinta dai Locresi. La tradizione associa l’origine della città al figlio di Clete, Kaulon, mentre lo storico Strabone fa risalire il nome ad Aulonia, cioè Vallonia, valle profonda.

Mellace definisce metaforicamente Caulonia come una “Pompei sul mare”, una nuova Atlantide, una città sommersa. Rispetto a come la vediamo oggi, con la costa in forte erosione, all’epoca c’era molta più terra. La spiaggia era più distante rispetto ad ora. Quella parte di allora, attualmente è sotto il livello del mare. C’era infatti uno sperone di terra, oggi completamente sprofondato, ed è su quello sperone di terra gli archeologi pensano sia stata fondata la città di Caulonia.

Interessante, nel lavoro dei due, è lo sviluppo della rete viaria. Il punto forte, invece, è il Tempio di Punta Stilo. Molto probabilmente aveva un intreccio di stili, una via di mezzo tra il Tempio di Eralacina e quello di Poseidone a Taranto, aggiunge il Professore. Le case erano a forma quadrangolare e, come si può vedere nel video, tre caseggiati spiccavano su tutti: La Casa del Drago, Casamatta e l’Insula, tre caseggiati. Di seguito il video con l’approfondimento completo.