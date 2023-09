Stoltenberg: “Kiev guadagna cento metri al giorno”

StrettoWeb

“Forse non quanto speravamo, ma gli ucraini stanno guadagnando terreno gradualmente, circa 100 metri al giorno, il che significa che mentre gli ucraini guadagnano terreno, i russi perdono terreno. Bisogna ricordare il punto di partenza, il punto di partenza è che l’esercito russo era il secondo più forte al mondo e ora è il secondo più forte in Ucraina. Questo è piuttosto impressionante“. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in audizione alla commissione Affari Esteri e alla sottocommissione Difesa del Parlamento europeo.