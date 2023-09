Sting e la moglie attraversano lo Stretto di Messina a bordo di uno scafo d’epoca | VIDEO

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il famoso cantautore britannico Sting ha attraversato lo Stretto di Messina insieme alla moglie a bordo di uno scafo d’epoca del 1902, documentando il tutto sui social network. L’imbarcazione è la Shenandoah, una maestosa goletta a tre alberi varata nel cantiere navale Townsend & Downey di New York nel 1902. Lungo quasi 40 metri, lo scafo in acciaio dello Shenandoah era originariamente impiegato per il trasporto merci, salpando tra la costa orientale degli Stati Uniti e i Caraibi.

La moglie di Sting su un post instagram ha raccontato come si trovassero “a bordo dello Shenandoah, una goletta a tre alberi con scafo d’acciaio costruita a New York nel 1902. 888 metri quadrati di vele e raffiche di 35 km/h hanno bisogno di un equipaggio di eroi come questo per la gestione! Il giro sulle montagne russe è stato esaltante, seguito dalla più calma traversata dello stretto di Messina. Lo Shenandoah ci ha scosso come bambini nelle culla ieri sera”.