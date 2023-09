StrettoWeb

E’ in corso sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, dalle 9:00 di questa mattina e fino alle 13:00, l’evento dedicato alla forma fisica e alla salute. “Sportcity Day – Giornata Nazionale del Benessere” è un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare verso il benessere, lo sport e la forma fisica come primo mezzo per mantenersi sani e in salute.

