Si è spenta la calabrese Rosa Scafa, la prima donna poliziotto in Italia

Una storia incredibile per una donna altrettanto incredibile, simbolo di coraggio e d’avanguardia per la Calabria. Si è spenta a 98 anni Rosa Scafa, la primo poliziotta d’Italia, ex Ispettore Capo. Il coraggio, la tenacia e il senso del sacrificio derivano sicuramente da un carattere forgiato nelle amare terre calabresi. L’ex ispettore capo Scafa infatti, è nata a Vibo Valentia e nel 1952 mosse i primi passi nella Polizia insieme ad altre 22 colleghe, dopo un corso eseguito l’anno prima.

Entrò quindi a far parte della polizia civile di Trieste, poi militò nella polizia femminile fino ad arrivare, nel 1981, nella tanto agognata Polizia di Stato. Una carriera notevole la sua, dove si è occupata di donne e minori, sempre al fianco dei più deboli: ha infatti lavorato anche al servizio speciale di assistenza ai dipendenti e ai loro familiari. Una vita notevole, il cui valore è stato riconosciuto nel 2010, per i 158 anni dell Polizia, dove è stata premiata in occasione del 50esimo anniversario dell’entrata delle donne nelle forze dell’ordine. Un esempio di forza che lasciato un prezioso ricordo in quanti la conoscevano, stimata per il suo costante impegno e per le sue doti lavorative e umane.