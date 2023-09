StrettoWeb

Ha fatto il giro di web e social la storia di Theresia Fischer, modella tedesca 31enne che si è sottoposta a un intervento chirurgico per allungare le sue gambe di 14 centimetri. Ha speso 130 mila sterline, più di 150 mila euro. Motivo? Era il volere del marito. Anzi, ex marito. I due infatti non stanno più insieme è la donna è pentita di questa scelta, come racconta alla rete radiofonica Mdr Jump.

“Sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi. Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me”, le richieste pressanti del marito, fino al convincimento: “se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui”, rivela la donna. E così, dall’altezza di 1.70, è arrivata a 1,84. L’intervento, con l’installazione di protesi di metallo, l’ha portata a superare il metro e 80 di altezza: 1,84, dal metro e 70 che le aveva donato madre natura. “Mi vergogno perché ho acconsentito a un’operazione che non avrei dovuto subire”, dice adesso la donna, pentita.