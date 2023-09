“SOS Europa”, domani a Lampedusa prende il via la Festa dell’Unità regionale

StrettoWeb

Con il dibattito sul tema “SOS Europa prende il via domani (mercoledì 27 settembre, ore 18:30) a Lampedusa la Festa dell’Unità regionale organizzata dal PD Sicilia che quest’anno si terrà in provincia di Agrigento per celebrare la scelta della Città dei templi, capitale della cultura per il 2025. All’incontro – che si terrà nella sala conferenze dell’aeroporto – interverranno Francesco Boccia, capogruppo PD in Senato, il segretario regionale Anthony Barbagallo, l’euro parlamentare Pietro Bartolo, la deputata nazionale Giovanna Iacono, Michele Catanzaro, capogruppo PD all’Ars e Totò Martello, capogruppo PD al comune di Lampedusa. Da giovedì – e fino alla chiusura – la Festa dell’Unità si svolgerà a Villa Bonfiglio, ad Agrigento.

Una tre giorni fitta di incontri, dibattiti, confronti, dando spazio e voce ad iscritti e militanti per discutere dell’agenda di opposizione al governo Schifani con la partecipazioni di esponenti nazionali, regionali e locali del PD: da Elly Schlein (che terrà il comizio di chiusura sabato 30) a Stefano Bonaccini (venerdì 29), da Debora Serracchiani a Peppe Provenzano e Marco Meloni, da Annamaria Furlan, Antonio Nicita e Valeria Valente a Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia. . Tanti i temi al centro dei tavoli, tra cui: immigrazione e immigrazione, PNRR, energia e ambiente, trasporti e insularità, cultura e bellezza per il riscatto della Sicilia, acqua pubblica, zes e politiche industriali, governo del territorio, contrasto alla violenza di genere, povertà ed esclusione sociale.

Di seguito il programma di giovedì

GIOVEDI 28 SETTEMBRE VILLA BONFIGLIO

ore 17 Palco centrale

“I sommersi e i salvati. Fragilità sociale, disuguaglianze e la bellezza possibile come riscatto” con: Eleonora Sciortino (segreteria regionale), Mario Castronovo (responsabile federazione Agrigento), Simone Di Paola (segretario provinciale PD Agrigento),

ore 17 Gazebo Danilo Dolci

Spazio autogestito Giovani Democratici

ore 17:15 Palco centrale

“Omaggio Agrigento capitale della Cultura”. Modera Elonora Sciortino

ore 17:30 gazebo Tina Alselmi

#Sicilia in/out, l’Isola della migrazione e dell’immigrazione” con Pietro Bartolo (europarlamentare), Tiziano Spada (deputato regionale PD), Vincenzo Alessandro (capitaneria di Porto di Agrigento), Valerio Bordonaro (segreteria regionale), Valentina Villabuona (PD Trapan), Erasmo Palazzotto (direzione nazionale PD). Modera: Laura Di Stefano de La Sicilia.

ore 18:30 gazebo Macaluso

“Democrat-Net: il Partito verso il futuro” con Alfredo Rizzo e Elisa Carbone (segreteria regionale) e Alberto Losacco, senatore PD.

ore 18:30 gazebo Danilo Dolci

“Tabula rasa cementificata” con: Alessandra Calafato (assessore Ravanusa), Laura Mossuto (assessore Favara), Nino Cuffaro (segretario circolo PD Agrigento), Giusi Sintino (Pd Agrigento), Valeria Gulotta (assessore Sciacca), Sergio Lima (direzione nazionale PD). Modera Giuseppe Recca.

Ore 20 Palco Centrale

Peppe Provenzano intervistato da Alfredo Pecoraro, presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare siciliana.

Ore 21 Palco centrale

“Povera terra mia. La Sicilia della povertà educativa e della diseguaglianza” con: Valentina Chinnici (deputata Regionale PD), Mariangela Di Gangi (consigliera comunale), Maria Rosaria Provenzano (Dipartimento scuola PD Sicilia), Giuseppe Montemagno (presidente regionale ARCI- Cartello Sociale Agrigento), Alessandro Bellavista (ordinario diritto del lavoro Unipa), Teresa Piccione (consigliera comunale PD), Massimo Ingiaimo (Dipartimento povertà PD Sicilia), Tiziana Alesci (vicepresidente PD Agrigento), Nelli Scilabra (avvocato già assessore regionale), Annamaria Furlan (senatrice PD). Modera Mario Barresi de La Sicilia.