Shevchenko come Weah, dal Milan all’aiuto per il suo paese: Zelensky lo nomina Consigliere

StrettoWeb

Andrij Shevchenko come George Weah. Un altro ex attaccante del Milan ora si impegna per aiutare il suo paese. L’attaccante rossonero degli anni ’90 ora è Presidente della Liberia, suo paese natale. E Sheva? L’indimenticato ex bomber è stato nominato, dal Presidente ucraino Zelensky, suo consigliere freelance. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale comparso nella serata di ieri sul sito della presidenza ucraina.

Shevchenko è partito dalla sua Dinamo Kiev ma è diventato grande in Italia, al Milan, a suon di gol, successi e trofei nazionali e internazionali. Ha chiuso la carriera tra Chelsea e ritorno in patria, dove è rimasto come allenatore, diventando c.t. della Nazionale ucraina dal 2016 al 2021 (qui gli è stato riconosciuto il titolo di Eroe dell’Ucraina). Il ritorno in Italia è poi avvenuto nell’unica (prima e finora anche ultima) panchina di un club: il Genoa. La nuova proprietà 777 Partners lo aveva scelto in corsa per evitare la retrocessione, ma dopo due mesi lo ha esonerato.