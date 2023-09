Serie D, le big inarrestabili: Trapani e Siracusa a valanga in trasferta, la Vibonese resta a punteggio pieno

StrettoWeb

Oggi in campo, per il primo turno infrasettimanale della stagione, il girone I di Serie D, quello in cui è inserita anche la nuova Reggina, la Fenice Amaranto, che avrebbe dovuto giocare al Granillo contro il Lamezia Terme di Saladini ma che si è vista accettare la richiesta di rinvio. L’esordio avverrà così domenica, in casa del San Luca, ma molto probabilmente in campo neutro.

Tornando alle gare di oggi, relativamente alla 3ª giornata, ci sono solo conferme in merito alle grandi favorite di questo torneo: Trapani e Siracusa su tutte, ma anche la Vibonese. Non spetta di certo a noi evidenziare la forza economica del Trapani, che in organico può contare tra gli altri su Kragl e Cocco e che per la trasferta di Castrovillari è partita addirittura in charter, roba che neanche in Serie B. “Sì, ma il campo è un’altra cosa”, si sente dire in giro in questi giorni, soprattutto da chi tende a sminuire e sottovalutare la squadra siciliana. Ebbene, il campo dice: Castrovillari-Trapani 0-6, con doppietta di Cocco.

Non va diversamente al Siracusa, che di gol ne fa 6, in casa della Sancataldese. Nel tabellino c’è la firma anche di Maggio e Russotto, tra i colpi estivi di spessore del club. A punteggio pieno la Vibonese (il Trapani ha riposato un turno e il Siracusa ha pareggiato una delle tre gare): I calabresi di Caffo hanno regolato per 2-0 il Ragusa. Male le reggine: Locri sconfitta in casa dal Portici, la Gioiese perde per 3-1 in casa del Real Casalnuovo. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D girone I, 3ª giornata

Castrovillari-Trapani 0-5

Locri-Portici 0-2

Real Casalnuovo-Gioiese 3-1

Sancataldese-Siracusa 1-6

Vibonese-Ragusa 2-0

Canicattì-Licata 1-1 (in corso)

Igea Virtus-San Luca 0-0 (in corso)

Akragas-Sant’Agata 0-0 (in corso )

Classifica Serie D girone I

Vibonese 9 Siracusa 7 Trapani 6 Licata 6 Real Casalnuovo 6 Canicattì 4 Igea Virtus 3 Acireale 3 San Luca 3 Lamezia Terme 3 Ragusa 3 Portici 3 Locri 3 Akragas 3 Sant’Agata 3 Fenice Amaranto 0 Sancataldese 0 Gioiese 0 Castrovillari 0