Serie D, i risultati della 1ª giornata (in attesa di novità sulla Reggina): il Trapani stravince, il derby è del Locri

E’ cominciato ufficialmente il campionato di Serie D. In campo anche il girone I, quello in cui in teoria dovrebbe esserci anche la Fenice Amaranto, in attesa di capire cosa ne sarà soprattutto alla luce del comunicato di poco fa in cui la società comunicava di non avere ancora ricevuto la documentazione per l’iscrizione.

Intanto, la prima giornata si è conclusa senza grandi sorprese. Le favorite, infatti, hanno stravinto: 4-0 del Trapani a Ragusa, 0-3 del Lamezia a San Cataldo, 2-0 della Vibonese alla Gioiese. Il derby reggino tra Locri e San Luca è dei padroni di casa, che vincono al 93′, mentre Licata e Sant’Agata sbancano Castrovillari e Agrigento. Di seguito tutti i risultati.

Risultati Serie D girone I, 1ª giornata

DOMENICA 10 SETTEMBRE

ore 15:00

Akragas-Licata 1-4

Castrovillari-S. Agata 0-2

Locri-San Luca 1-0

Sancataldese-Lamezia Terme 0-3

Trapani-Ragusa 4-0

Vibonese-Gioiese 2-0

ore 15:30

Real Casalnuovo-Portici 3-1

ore 16:00

Canicatti-Siracusa

Igea Virtus-Acireale