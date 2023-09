Serie D, stilati i calendari (in attesa della Reggina): date, soste e turni infrasettimanali

StrettoWeb

La Lega Nazionale Dilettanti ha stilato i calendari dei gironi di Serie D, i cui campionati cominceranno ufficialmente domenica 10 settembre. Nessun riferimento, per ora, alla Reggina, che attende di conoscere la nuova proprietà dopo il bando pubblicato dal Comune di Reggio Calabria i cui termini scadono giovedì alle ore 13. Dalla scelta del Sindaco prenderà via la nuova società, che dovrà iscriversi entro lunedì e che potrà scendere in campo dalla domenica successiva, 17 settembre, sfruttando per prima il turno di riposo che tutte le squadre dovranno osservare, essendo il girone I da 19 (con la Reggina in sovrannumero).

Se la Reggina verrà iscritta, i calendari dovranno essere modificati, dal momento che c’è l’inserimento di una nuova squadra. Oggi, però, la LND ha dovuto provvedere a stilarli in quanto domenica inizia appunto il torneo. La scelta di Brunetti sulla nuova cordata avverrà venerdì, il giorno dopo la scadenza, mentre da bando il giorno ultimo per l’iscrizione è previsto per il lunedì successivo, l’11, quello dopo l’inizio del torneo. Per questo servirà poi una nuova modifica ai calendari.

La stagione regolare, che terminerà il 5 maggio (il girone d’andata finirà il 20 dicembre), si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l’impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Le partite si giocheranno la domenica alle ore 15 fino al 29 ottobre. Da quel weekend cominceranno mezz’ora prima, alle 14.30, prima di tornare alle 15 dal 7 aprile, fino al termine della stagione.

Tre i turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua.

Di seguito la prima giornata e poi tutto il calendario (cliccare sull’immagine per ingrandirla).