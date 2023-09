Serie D, 2ª giornata (in attesa della Fenice): Vibonese micidiale, vince anche il San Luca. Risultati e classifica

StrettoWeb

Sempre in attesa della nuova Reggina, la Fenice Amaranto, che scenderà in campo domenica prossima oppure – in caso di rinvio (problemi allo stadio del San Luca, quindi gara rinviata o campo neutro) – quella dopo ancora, al Granillo contro il Siracusa, oggi pomeriggio il girone I di Serie D è sceso in campo per la 2ª giornata.

Guardando i risultati, spicca senza dubbio lo show della Vibonese – tra le favorite – che rifila 3 reti a domicilio al malcapitato Sant’Agata. Bene il San Luca (che oggi, per i motivi di cui sopra, ha infatti giocato a Locri), bravo a battere di misura la Sancataldese. Vantaggio di due reti, poi gli ospiti accorciano le distanze e nel finale hanno pure la possibilità di pareggiare, ma il portiere dei reggini Mittica neutralizza un rigore. La Gioiese perde in casa, sconfitta dall’Akragas.

Risultati Serie D girone I, 2ª giornata

ore 15:00

Gioiese-Akragas 0-1

Licata-Real Casalnuovo 2-1

Sant’Agata-Vibonese 0-4

San Luca-Sancataldese 2-1

ore 16:00

Lamezia-Terme-Igea Virtus 0-2 (in corso)

Siracusa-Locri 1-1 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Vibonese 6 Licata 6 Canicattì 4 Locri 3 Trapani 3 Real Casalnuovo 3 Lamezia Terme 3 Acireale 3 Ragusa 3 San Luca 3 Sant’Agata 3 Akragas 3 Siracusa 1 Igea Virtus 0 Fenice Amaranto 0 Gioiese 0 Sancataldese 0 Portici 0 Castrovillari 0