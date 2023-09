Serie C: il Messina spegne la luce e perde una gara infinita, il Crotone si rialza

StrettoWeb

Prima delle due serate nel girone C di Serie C (il resto del turno domani). Si rialza il Crotone, una delle favorite, che grazie a Gomez batte il Sorrento di misura e si rilancia dopo il punto nelle ultime tre partite. Spegne la luce il Messina, in tutti i sensi: i peloritani perdono a Francavilla una partita infinita, interrotta per buona mezz’ora a causa di un problema elettrico che ha causato lo spegnimento dei riflettori dello stadio. La partita è poi ripresa, terminando sull’1-0 per via del gol di Artistico, che aveva segnato in avvio.

Funziona ad Avellino la cura Pazienza, al suo secondo successo di fila dopo aver rilevato Rastelli in panchina. Pazienza, che era stato contattato e bloccato da Belardi qualora la nuova Reggina fosse ripartita dalla cordata Bandecchi-reggini, ha guidato gli irpini al 4-0 al Monopoli. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie C girone C

Avellino-Monopoli 4-0

Crotone-Sorrento 1-0

Potenza-Casertana 1-1

Virtus Francavilla-Messina 1-0

Classifica Serie C girone C

Turris 10 Juve Stabia 10 Latina 8 Picerno 7 Benevento 7 Avellino 7 Crotone 7 Virtus Francavilla 7 Potenza 7 Audace Cerignola 6 Foggia 5 Taranto 4 Catania 4 Giugliano 4 Brindisi 3 Casertana 3 Acr Messina 2 Monopoli 2 Monterosi Tuscia 2 Sorrento 1