Serie C, il Crotone evita la beffa: va in svantaggio al 90′, pareggia al 92′. Pari Catania. Risultati e classifica

La Serie C è scesa in campo per la 4ª giornata. Il Crotone non riesce a rialzarsi, ma almeno evita la beffa della terza sconfitta di fila, praticamente ad un passo. Il Cerignola, infatti, era passato in vantaggio allo Scida al 90′ con Ruggiero, ma Gomez al 92′ ha evitato ai pitagorici un altro incubo. L’altra grande favorita, il Catania, non va oltre lo 0-0 a Monopoli, non riuscendo a dar seguito alla vittoria del weekend ma mantenendo l’imbattibilità. Nelle altre sfide, Picerno e Juve Stabia a valanga contro Giugliano e Potenza. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie C girone C, 5ª giornata

Messina-Turris 3-3

Benevento-Taranto 2-1

Brindisi-Monterosi 2-1

Latina-Casertana 1-1

Sorrento-Avellino 0-1

Crotone-Cerignola 1-1

Foggia-Virtus Francavilla 0-0

Juve Stabia-Potenza 3-0

Monopoli-Catania 0-0

Picerno-Giugliano 4-0

Classifica Serie C girone C

Turris 10 Juve Stabia 10 Latina 8 Picerno 7 Benevento 7 Audace Cerignola 6 Potenza 6 Foggia 5 Taranto 4 Catania 4 Virtus Francavilla 4 Giugliano 4 Crotone 4 Avellino 4 Brindisi 3 Acr Messina 2 Casertana 2 Monopoli 2 Monterosi Tuscia 2 Sorrento 1