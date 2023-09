Serie B, Palermo-Feralpisalò 3-0: rosanero in scioltezza. Risultati e nuova classifica

StrettoWeb

Nessuna sorpresa: il Palermo va. I rosanero, tra i grandi favoriti per la promozione, non sbagliano e stracciano per 3-0 al Barbera la Feralpisalò, neopromossa in grosse difficoltà e ancora a zero punti dopo tre gare. La squadra di Corini, invece, va al terzo posto, a 7 punti, ma ha una gara in meno (da recuperare quella col Brescia). Il match si sblocca al quarto d’ora, con Roberto Insigne. Stulac raddoppia poi a inizio ripresa e il neo arrivato Di Francesco timbra il primo centro nel finale.

Nelle altre sfide di giornata, tris Sudtirol a un’altra squadra in difficoltà e a zero punti, l’Ascoli, mentre il Parma impatta sullo 0-0 in casa contro la Reggiana dopo le tre vittorie di fila. Il Modena, invece, regola il Pisa sul 2-0 dopo il successo in rimonta di Cosenza.

Risultati Serie B, 4ª giornata

Modena-Pisa 2-0

Palermo-Feralpisalò 3-0

Parma-Reggiana 0-0

Sudtirol-Ascoli 3-1

Classifica Serie B

Parma 10 Modena 9 Palermo 7 Sudtirol 7 Venezia 7 Catanzaro 7 Bari 5 Cosenza 4 Cremonese 4 Cittadella 4 Pisa 3 Ascoli 3 Reggiana 2 Sampdoria 1 (-1) Spezia 1 Como 1 Brescia 0 Lecco 0 Ternana 0 Feralpisalò 0