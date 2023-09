Serie B, il Cosenza cade per un colpo di… Coda: la Cremonese passa con un gol del bomber, finisce 1-2

StrettoWeb

Seconda sconfitta interna in quattro partite per il Cosenza, che cade per 1-2 al San Vito-Marulla contro la Cremonese. La squadra rossoblu non è riuscita a dar seguito al colpaccio di Palermo nel finale con un eurogol di Canotto. Da una corazzata all’altra, dunque, ma questa volta non c’è nulla da fare: il gol decisivo è nell’ultima parte, per un colpo di… Coda. Il bomber cadetto continua a segnare e a regalare punti pesantissimi. Note positive per Caserta: il potenziale offensivo, specie dalla cintola in su (oggi titolari Canotto, Tutino, Marras e Forte, con Voca e Calò dietro); il coraggio nel giocarsela contro una delle squadre più attrezzate e la reazione immediata allo svantaggio. Con un pizzico di attenzione in più in difesa, i Lupi possono puntare a traguardi più ambiziosi.

Cosenza-Cremonese 1-2, il commento

Nel primo tempo il Cosenza si ferma al palo: Tutino va in profondità e fa a sportellate, arrivando a pochi passi dalla porta, ma il suo tiro sbatte contro il legno. E’ la più grande occasione del primo tempo, mentre nella ripresa il match si accende all’ora di gioco: al 60′ è Collocolo a portare avanti gli ospiti con un piattone dal limite, due minuti dopo è Mazzocchi a pareggiare da corner con la stessa inzuccata che qualche giorno fa aveva regalato il pari contro il Sudtirol. La doccia gelata, però, arriva al 79′: cross dalla trequarti, difesa distratta, Micai legge male i tempi e Coda lo anticipa, siglando il definitivo 1-2.

Cosenza-Cremonese 1-2, il tabellino

COSENZA: Micai; Cimino (44′ st Crespi), Venturi, Sgarbi, Fontanarosa (32′ st D’Orazio); Marras (32′ st Florenzi), Voca (13′ st Viviani), Calò, Canotto (13′ st Mazzocchi); Tutino, Forte. A disp. : Marson, Rispoli, Meroni, La Vardera, Praszelik Arioli, Zilli. All. : Caserta

CREMONESE: Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti (36′ st Majer), Abrego (26′ st Okereke); Zanimacchia (26′ st Ghiglione), Vasquez (39′ st Bertolacci); Coda (39′ st Ciofani). A disp. : Saro, Jungdal, Rocchetti, Pickel, Valzania, Brambilla, Sekulov, Tsadjout. All. : Stroppa

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Prenna di Molfetta, Trasciatti di Foligno,. IV ufficiale: Mucera di Palermo. VAR: Mariani di Aprilia. AVAR: Camplone di Pescara.

MARCATORI: 17′ st Collocolo, 19′ st Mazzocchi, 35′ st Coda,

NOTE: Spettatori: 4.931, abbonamenti emessi: 790 , quota abbonati: €10.235 , tifosi squadra ospite: 46, incasso: € 38.493. Espulsi: -. Ammoniti: Lochoshvili (CRE), Fontanarosa (COS) Tutino (COS)-. Angoli: -. Recupero: 1′ pt – 5′ st

Risultati Serie B

Cosenza-Cremonese 1-2

Lecco-Feralpisalò 1-2

Classifica Serie B

Parma 14 Venezia 12 Modena 11 Catanzaro 11 Palermo 10 Como 10 Cremonese 10 Sudtirol 9 Cosenza 8 Bari 8 Cittadella 8 Brescia 7 Pisa 7 Reggiana 6 Ascoli 4 Feralpisalò 4 Sampdoria 3 (-2) Ternana 2 Lecco 1 Spezia 1