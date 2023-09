Serie B, Catanzaro-Cittadella 1-1: Donnarumma ha la doppia chance su rigore e risponde a Carissoni

StrettoWeb

Altro pareggio per il Catanzaro dopo quello di Bari. 1-1 al Ceravolo contro il Cittadella. La gara si decide tutta all’inizio: dopo 3 minuti è Carissoni a mandare in vantaggio gli ospiti, ma prima della mezz’ora arriva il pari. C’è un rigore, confermato al Var dall’arbitro. Dal dischetto va Donnarumma, che però tira un penalty bruttissimo, lento e centrale, parato facilmente da Kastrati. Il portiere, però, non ha entrambi i piedi sulla linea: da regolamento il rigore è da ripetere e questa volta Donnarumma non sbaglia. Nessun gol nella ripresa. Finisce così.

Catanzaro-Cittadella 1-1, il tabellino

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (38’ st Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (14’ st Stoppa), Ghion, Verna, Vandeputte; Donnarumma (13’ st Iemmello), Biasci (27’ st D’Andrea).

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Krajnc, Belpanno, Pontisso, Brignola, Ambrosino.

Allenatore: Milani.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan, Carissoni; Vita (32’ st Tessiore), Branca, Carriero (41’ st Kornvig); Cassano (8’ st Danzi); Magrassi (41’ st Baldini), Maistrello (8’ st Pittarello).

A disposizione: Maniero; Frare, Rizza, Girando, Mastrantonio, Saggionetto.

Allenatore: Gorini.

Marcatori: 3’ pt Carissoni (CIT), 26’ pt Donnarumma (rig) (CAT).

Arbitro: Ghersini Assistenti: Cavallina – Galimberti Quarto ufficiale: Gangi. Var: Serra. Ass. Var: Camplone.

Note – Angoli: cinque Catanzaro, due Cittadella. Recupero: 5‘ pt; 5’ st Ammoniti: 48’ pt Vita (CIT); 43’ st Branca (CIT), 50’ st Pittarello (CIT).

Risultati Serie B

Cosenza-Cremonese 1-2

Lecco-Feralpisalò 1-2

Ascoli-Ternana 2-0

Reggiana-Pisa 0-0

Spezia-Brescia 0-0

Sudtirol-Modena 0-0

Venezia-Palermo 1-3

Catanzaro-Cittadella 1-1

Como-Sampdoria 1-0

Parma-Bari 2-1

Classifica Serie B

Parma 17 Palermo 13 Como 13 Modena 12 Venezia 12 Catanzaro 12 Cremonese 10 Sudtirol 10 Cittadella 9 Cosenza 8 Bari 8 Brescia 8 Pisa 8 Reggiana 7 Ascoli 7 Feralpisalò 4 Sampdoria 3 (-2) Ternana 2 Spezia 2 Lecco 1