Scenario horror: neonato morso 50 volte dai topi, ritrovato con le dita staccate

Una notizia che ha dell’incredibile e a cui si stenta a credere: un bambino di appena sei mesi è stato morso per ben 50 volte dai topi. Sì, avete letto bene. Il corpo del neonato è stato martoriato dai ratti: i segni dei denti sono stati ritrovati sparsi sulla fronte, e guance, il naso, le gambe, le mani, le braccia e i piedini. La terribile vicenda è accaduta negli Stati Uniti, nella cittadina di Evansville in Indiana. Il neonato, trovato in condizioni critiche, stava per morire dissanguato: uno scenario horror quello a cui ha assistito il padre del piccolo.

La sera infatti, il neonato era stato messo in culla e la mattina seguente era cosparso di sangue con le dita della mano destra staccate e sparite. La povera vittima è stata trasferita d’urgenza in ospedale per una trasfusione di sangue e poi, mediante l’elisoccorso, ha raggiunto il presidio di Indianapolis dove i medici gli hanno salvato la vita. Intanto gli agenti di polizia hanno tratto in arresto i genitori e la zia con cui viveva per negligenza e per aver messo in pericolo la vita del piccolo e degli altri figli, rispettivamente di 6 e 3 anni.

Il neonato verrà presto dimesso, intanto i fratelli più grandi sono stati dati in affidamento. Come riporta il sergente Anna Gray della Polizia di Evansville, la casa era “piena di roditori e la loro scusa per l’accaduto è stata di non aver sentito il bambino piangere”. Nel rapporto si legge che l’abitazione era colma di spazzatura, cibo andato a male e feci.