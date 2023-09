Scambio di valigie sul treno per Reggio Calabria: l’appello di una donna che si ritrova un bagaglio non suo

StrettoWeb

“Ieri sera (alle) 19 sul treno Freccia Rossa diretto a Reggio Calabria, qualcuno per errore ha preso la mia valigia al posto della sua. Io ho in mano la sua. Sono senza vestiti e medicine. Diffondete per favore, grazie“. E’ questo il post pubblicato il 9 settembre dalla signora Mariarosa Mazzitelli sulla propria pagina Facebook.

L’appello è stato diffuso tramite diversi gruppi social che contano migliaia di iscritti, ma ancora a quanto pare nessuno si è fatto avanti. La signora è in possesso di una valigia non sua, ma si ritrova senza abiti e farmaci. E’ possibile contattarla tramite il proprio profilo Facebook o il numero di telefono che lei stessa ha fornito sui social.