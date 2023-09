Sant’Eufemia d’Aspromonte, botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulle spese estive

StrettoWeb

“Siamo sconcertati per l’approccio che l’Opposizione ha in ogni Consiglio Comunale, un astio contro la Maggioranza da cui non emerge nessuna proposta concreta per il bene della nostra Comunità. Nel Consiglio Comunale di ieri, 15 Settembre 2023, l’Opposizione ha presentato un’interrogazione “sulle spese e la rendicontazione dei fondi per le manifestazioni estive 2023”, mettendo così l’ennesima ciliegina sulla torta“. E’ quanto si legge in un post pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte in seguito ad un’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione “Sant’Eufemia è Viva“.

“Ora va bene tutto…ma se dobbiamo insegnare all’opposizione come devono fare opposizione siamo arrivati alla frutta – prosegue il post -. Comunichiamo ai quattro Consiglieri che basta fare un accesso agli atti, chiedendo le delibere e le determine per avere le informazioni che chiedono. Forse, non hanno ancora capito o non vogliono capire, il modo in cui devono fare politica, oppure tendono a strumentalizzare ogni cosa positiva che viene realizzata nel nostro territorio. Sicuramente, questo è un attacco diretto alla nostra Amministrazione, ma indirettamente anche a tutte le Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’Estate Eufemiese.

Noi personalmente ringraziamo tutti coloro che, nel corso di quest’estate, hanno preso parte alla valorizzazione culturale e sociale del nostro paese e confidiamo nel buon senso dei signori dell’opposizione, affinché facciano ammenda su quanto detto, chiedendo scusa a tutte le Associazioni“, conclude.

La nota stampa del gruppo Sant’Eufemia è Viva

E la nota stampa del gruppo di opposizione, che parla di chiarezza e trasparenza non ha tardato ad arrivare.

“Una maggiore trasparenza negli atti amministrativi e nella gestione della casa comunale, per evitare sprechi e per comunicare correttamente alla cittadinanza ciò che succede ogni giorno nel proprio comune. In questi mesi il gruppo di opposizione “Sant’Eufemia E’ Viva”, con l’obiettivo di promuovere una gestione amministrativa aperta e responsabile, ha più volte posto l’attenzione sulla necessità di una maggiore trasparenza nell’Amministrazione Comunale. In particolare, nel consiglio comunale del 15 settembre, abbiamo rivolto dei quesiti che sono a nostro avviso cruciali per la nostra comunità.

Conformità al Principio di Rotazione nei Contratti Sotto Soglia. La rotazione nei contratti pubblici è un principio fondamentale per promuovere la concorrenza e prevenire il favoritismo. Vorremmo ricevere una risposta chiara riguardo alle politiche e alle procedure attuate dal Comune per garantire la rotazione nei contratti, in particolare quelli al di sotto della soglia stabilita dalla legge. La trasparenza in questo processo è essenziale per assicurare che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo efficiente ed equo.

Spese e la Rendicontazione dei Fondi per le Manifestazioni Estive 2023. Le festività estive sono un momento importante per la comunità, e i cittadini hanno il diritto di conoscere come vengono utilizzati i fondi pubblici per organizzare tali eventi. Si badi bene, la richiesta non è rivolta alle singole Associazioni presenti sul territorio che ogni anno si prodigano ad organizzare in maniera eccellente le numerose manifestazioni estive e che ringraziamo per l’impegno, ma bensì all’Amministrazione Comunale che ha ricevuto per il 2023 dei fondi per le Iniziative di promozione turistica sostenibile, limitandosi alla mera pubblicazione delle delibere sull’Albo online, ma senza però informare pienamente la cittadinanza su come questi soldi siano stati spesi.

La trasparenza finanziaria è fondamentale per il funzionamento di ogni ente, ma anche e soprattutto per la cittadinanza. Ogni famiglia, appena può, monitora le spese al suo interno per verificare cosa sta succedendo ed in che modo si stanno spendendo i soldi per i propri cari, se si stanno mettendo da parte soldi per il futuro o si stanno creando debiti che andranno a pesare negli anni futuri.

Perciò, rispediamo al mittente le accuse e le critiche che ci arrivano dalla maggioranza: non c’è nessun clima di caccia alle streghe, semplicemente vogliamo fare il nostro lavoro come sappiamo, con cura e attenzione.

Forse qualcuno, nella maggioranza e nella giunta, pensa che aver vinto le elezioni vuol dire esser diventato proprietario del comune e delle sue finanze: gli unici proprietari, da sempre e per sempre, sono i cittadini ed è a loro che bisogna dare conto di ogni singolo centesimo speso. Noi non abbasseremo mai la guardia, saremo sempre dalla parte della trasparenza, della correttezza, del dialogo e del confronto: non consentiremo però a nessuno di sprecare risorse fondamentali per la nostra comunità e non permetteremo di creare un clima di terrore verso chi invece, a differenza di altri, vuole portare avanti il proprio mandato nel rispetto del voto e della fiducia che hanno dato loro i cittadini“.