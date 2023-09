San Luca-Fenice, aperta la prevendita: dove e come i tifosi della Reggina potranno acquistare i biglietti

StrettoWeb

Dopo un riposo e due rinvii, la Reggina non può più aspettare. Domenica pomeriggio si scende in campo in casa del San Luca, ma a Locri. La nuova società, la Fenice Amaranto, sta continuando ad annunciare calciatori, ha costruito la squadra negli ultimi giorni pescando tra giovanissimi e svincolati e ora sarà compito di mister Trocini assemblarli in fretta e furia, non senza diverse perplessità.

Intanto, proprio il San Luca comunica ufficialmente l’apertura della prevendita per il match che si giocherà presso lo stadio comunale di Locri “F. Macrí” domenica alle ore 15. Da evidenziare che i tifosi amaranto potranno acquistare i biglietti anche a Reggio Calabria, in città, in tre punti vendita. Queste tutte le indicazioni.

Potrete acquistare i biglietti raggiungendo questo link : etes.it/sale/event/98448/asd%20san%20luca%201961%20-%20lfa%20reggio%20calabria?idProdotto=98448&fbclid=IwAR1xorPJ5oK0BmQ9veJ7XFj0NF4KKvDEv_u-yr5NnvQRumPih_-TDwhvbNg;

In alternativa, potrete acquistare fisicamente il tagliando presso questi punti vendita autorizzati:

– Locri , Tabaccheria di Raschillá Walter, Corso Vittorio Emanuele 78

– Marina di Gioiosa Jonica , Blu Vacanze Agenzia Viaggi, Via Pietro Gobetti 9

– Reggio Calabria, 3 punti vendita :

BCenters SLRS, Via Sbarre Centrali 260/B

Coffee&Smoke, Via Petrara 29/31/33

Tabaccheria Plutino Francesca, Viale Europa 81C

– Roccella Jonica , Tabaccheria Tassone Nicola, Via Cappelleri 18

– , Tabaccheria di Raschillá Walter, Corso Vittorio Emanuele 78 – , Blu Vacanze Agenzia Viaggi, Via Pietro Gobetti 9 – : BCenters SLRS, Via Sbarre Centrali 260/B Coffee&Smoke, Via Petrara 29/31/33 Tabaccheria Plutino Francesca, Viale Europa 81C – , Tabaccheria Tassone Nicola, Via Cappelleri 18 E’ stata indetta la giornata giallorossa, pertanto tessere socio e abbonamenti per questa gara non saranno validi.

Per i bambini/e/ragazzi/e che non hanno compiuto il 14 anno di età, l’entrata sarà gratuita ma solo esibendo regolare e valido documento di identità. Dal compimento, in poi, del 14º anno di età il biglietto dovrà essere acquistato regolarmente.