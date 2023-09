StrettoWeb

Una novità assoluta, omaggio al Santo Patrono della Calabria San Francesco da Paola, sarà l’evento intitolato “San Francesco da Paola e i 3 Fichi. I miracoli del Santo a Corigliano Calabro”. A presentarlo – il 30 settembre alle ore 19.00 nel centro storico di Corigliano – l’associazione culturale Ri-Bellezza in collaborazione con il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP. Una prima edizione che ha come obiettivo quello di ricordare il taumaturgo e il suo legame con la cittadina e far rivivere il quartiere con uno spirito di fede e di aggregazione.

Chiamato dai duchi di San Severino come taumaturgo, San Francesco da Paola dimorò a Corigliano per ben 2 anni vivendo soprattutto tra il vico San Giacomo e l’annesso romitorio dove decise di trasferirsi per rimanere vicino agli umili. E proprio qui a Corigliano compì anche molti miracoli. “San Francesco da Paola e i 3 Fichi” è un evento che riunisce sacro e profano: teatro, pittura, musica, cibo, e storia senza dimenticare i fichi protagonisti di uno dei miracoli di San Francesco, che diventeranno il filo conduttore nei percorsi culinari e per i tanti stand presenti.

L’iniziativa servirà anche a promuovere e mantenere vivo il centro storico di Corigliano attraverso diverse attività dando linfa vitale e opportunità di svago. L’associazione Ri-Bellezza, lungo i suggestivi vicoli che circondano il romitorio di San Franceschiello ha organizzato interessanti attività dal più sacro al più ludico. Una fra tutte è la mostra permanente dedicata a quelle icone di San Francesco da Paola che da sempre sono state protettrici nelle case delle famiglie di Corigliano realizzata nel vicolo dall’associazione Ri-Bellezza, dove è stato rappresentato anche il Miracolo dei tre fichi.

Proprio da qui l’associazione ha deciso di realizzare la prima edizione “San Francesco da Paola e i 3 Fichi. I miracoli del Santo a Corigliano Calabro”. Inoltre ci saranno la rappresentazione teatrale itinerante dei miracoli che il Santo compì a Corigliano a cura della compagnia teatrale Associazione culturale Maschera E Volto e le performance musicali di canzoni dedicate al Santo a cura dei maestri Pio Antonio Santella e Francesco Verardi. Ma non finisce qui: saranno davvero tanti i momenti che i visitatori potranno vivere nel corso della manifestazione di sabato 30 settembre.