Catanzaro a caccia del colpaccio, si va in casa della Samp. I convocati di Vivarini: “stadio superlativo”

Dopo i due pari di fila con Bari e Cittadella, il Catanzaro va a caccia del colpaccio. Domani, però, non sarà semplice. Nonostante sia un po’ in difficoltà, l’avversario è di tutto rispetto: la Sampdoria di Pirlo, già un po’ traballante dopo le ultime sconfitte. Ma Vivarini non ne vuole sapere: “scenderemo in campo in uno stadio superlativo, dovremo essere bravi a dire la nostra”, ha detto in conferenza stampa.

“Non c’è stato molto tempo a disposizione – ha detto ancora – abbiamo analizzato la partita con il Cittadella, riflettendo su cosa avremmo potuto fare meglio, e poi ci siamo concentrati sulla Samp, cercando di anticiparne un po’ le mosse. Come sta la squadra? Nessuno ha manifestato stanchezza, stiamo bene, ma modificheremo qualcosa per dare minutaggio a chi ha giocato di meno e tenere tutti sulla corda”.

Sampdoria-Catanzaro, i convocati di Vivarini