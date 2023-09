Saladini, altro passo indietro dopo l’addio al calcio: non è più il CEO di Meglioquesto

StrettoWeb

Sono settimane difficili per Felice Saladini. Dopo aver diviso una piazza come Lamezia, creando una nuova società, ma soprattutto dopo aver distrutto il calcio a Reggio Calabria, ha lasciato entrambe le piazze, abbandonandole al proprio destino. La Reggina con la storia che conosciamo già, fatta di mesi (gli ultimi) terribili e che condurranno adesso al fallimento. Il Lamezia con il comunicato di qualche giorno fa, dove si legge che il cugino e socio Ferraro ha lasciato il calcio così come il patron. Dimissioni e scomparsa dal mondo in cui hanno bazzicato, e sguazzato, per qualche anno, prendendo in giro due tifoserie.

Adesso, un nuovo passo indietro: Felice Saladini lascia infatti la carica di CEO di Meglioquesto, la società che ha fondato qualche anno fa. In una nota ufficiale, la stessa azienda illustra la relazione dell’ultimo semestre e poi comunica il cambio societario. “Per sostenere al meglio i nuovi sviluppi in un contesto caratterizzato da una crescente competizione sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati – si legge nella nota – il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quale nuovo CEO l’attuale Presidente di Gruppo Alessandro Nitti, il quale subentra, con effetto immediato, nella carica al dott. Felice Saladini. Al dott. Nitti sono state assegnate tutte le deleghe precedentemente conferite al dott. Saladini; in aggiunta, il nuovo CEO avrà mandato di rafforzare il posizionamento competitivo del Gruppo quale player italiano leader nella customer experience con focus incrementale su offerta di servizi ad alto valore aggiunto e data mining & data management”.