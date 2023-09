Saladini, ancora guai: multa alla sua MeglioQuesto. La pagherà entro la scadenza?

StrettoWeb

In qualsiasi ambito della sua carriera decida di investire, Felice Saladini se ne infischia delle regole e del buon senso popolare. E’ stato così a Lamezia, dove ha fondato una nuova società in barba alla passione della piazza per la Vigor, mandando la tifoseria su tutte le ferie. E’ stato così a Reggio Calabria, dove ha ben pensato – da neofita del calcio e degli ambienti federali – di sfidare il sistema con richieste assurde e senza le giuste armi. Ma non è il solo ambito: c’è anche quello della sua MeglioQuesto.

Come si legge su Il Giorno, infatti, l’azienda è stata multata con 10 mila euro dopo decisione del Garante della privacy. I motivi? Telefonate a raffica per proporre servizi e offerte, limiti orari non rispettati, dati personali gestiti in maniera non corretta. In pratica, anche qui “faccio un po’ come mi pare”. La decisione è arrivata in seguito a numerose segnalazioni di persone contattate troppe volte in un giorno, con insistenza.

La società si è difesa: ha sostenuto di aver agito “entro i limiti”, contestando il calcolo del numero di telefonate. Chissà se anche qui l’imprenditore lametino arriverà fino al Consiglio di Stato. Ditegli però che il calcio non c’entra, per sua fortuna non dovrà passare dalla Figc. Ah, piccolo dubbio: la multa la pagherà entro la scadenza?