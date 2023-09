Saccomanno (Lega): “grande manifestazione di amore a Cosenza verso i giovani e la Calabria”

StrettoWeb

“Sono stato invitato a partecipare, dall’On. Simona Loizzo, a Cosenza ad una manifestazione che pensavo fosse una delle solite che cerca di riunire gli amici per portare avanti un tema caro. Mi devo smentire e devo ringraziare Simona per la magnifica serata e per aver fatto vibrare i nostri cuori costruendo, tra l’altro, un percorso strategico, concreto, lungimirante della possibile futura sanità, inserita in un contesto di valorizzazione di questa utilizzando tecnologia, rispetto dell’ambiente e strutture all’avanguardia”.

“Quindi, un grazie a Simona che cerca in tutti i modi, evitando le chiacchiere, di concretizzare la sua azione umana e politica. Un tavolo dei relatori di estremo rilievo che hanno fortemente arricchito la serata. Ma, quello che ha maggiormente colpito sotto l’aspetto emotivo è il ricordo di Lucio, della sua vita, della sua famiglia, dei suoi amici e dell’amore con Simona. Momenti di grande emozione che hanno colpito tutti e che hanno consentito la realizzazione di un’asta per l’acquisizione di fondi per poter sostenere due borse di studio di ricerca universitaria”.

“Un altro atto di grande amore da parte di Simona che ha donato un proprio gioiello unitamente a quello offerto e creato da Pasquale Bruni. Ma, non è finita qui! Nel corso degli interventi si è disegnato il futuro della sanità italiana e, maggiormente, calabrese: ospedali verdi con emissioni zero, sanità digitale, intelligenza artificiale, strutture umanizzate”.

“Questi i temi tracciati e che saranno il percorso del futuro. Interventi di gran livello e spessore da parte di tutti, con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, del Past President della regione Nino Spirlì, dell’On. Domenico Furgiuele e di tanti dirigenti e militanti della Lega provenienti da tutta la regione, e, infine, chiusura della manifestazione da parte del Vice Ministro all’ambiente e alla sicurezza energetica Vannia Gava“. Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.