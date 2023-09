Ryanair, che schiaffo! Torte in faccia per il capo della compagnia low cost

StrettoWeb

Ryanair non se la sta passando per nulla bene: oltre ai continui scioperi, i voli annullati, gli enormi ritardi accumulati, ecco che arriva l’ennesima stoccata: l’amministratore delegato Michael O’Leary è stato infatti aggredito, letteralmente preso a “torte in faccia”. L’episodio è accaduto oggi a Bruxelles, di fronte al palazzo della Commissione Europea per consegnare una petizione firmata, a quanto pare, da oltre un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei. Due torte alla crema però, lo hanno colpito in pieno viso: “benvenuto in Belgio!” ha esclamato una delle attiviste, mentre l’altra ha aggiunto: “stop all’inquinamento degli aerei”.

O’Leary però, non si è scomposto più di tanto e ha reagito con ironia all’accaduto. Sull’account X (ex Twitter), la compagnia aerea ha infatti scritto: “accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l’Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!”. Intanto i piloti della compagnia hanno annunciato nuovamente sciopero in Belgio per questioni di salario e condizioni di lavoro.