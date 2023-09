Russia, Lavrov: “il vertice del G20 è stato un successo”

StrettoWeb

“Il vertice G20 a New Delhi, in India, è stato un successo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sottolineando che grazie al ruolo dei Paesi membri del Sud del mondo si è riusciti a “evitare di “ucrainizzare” l’agenda del summit”. Nella dichiarazione finale, si denuncia l’uso della forza per conquistare territori ma non si fa menzione dell’aggressione russa all’Ucraina.