Russia: Lavrov è arrivato a New Delhi per il G20

StrettoWeb

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato a New Delhi in vista della sua partecipazione al G20. Lo si vede dalle immagini trasmesse in diretta dalle tv indiane. Lavrov sostituisce il presidente Vladimir Putin che nelle scorse settimane ha annunciato che non avrebbe partecipato, nel mezzo delle tensioni per l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina.