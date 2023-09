Riscontri positivi per il “1° Festival di Musica da Camera Città di Milazzo”

StrettoWeb

Riscontri positivi nella chiesa di San Papino per il “1° Festival di Musica da Camera Città di Milazzo”, organizzato dall’associazione culturale musicale “Melos” che da anni opera sul territorio promuovendo varie iniziative di carattere culturale/musicale, col patrocinio del Comune di Milazzo. Numerose le presenze di pubblico sia nella serata del 16 settembre al concerto del Duo Abraxas che nella serata conclusiva del 17 settembre tenuta nel chiostro della stessa chiesa. Serata nel corso della quale i 50 ragazzi si sono esibiti facendo ascoltare al pubblico il lavoro messo su in sole due giornate di lezioni. Presenti anche alcuni consiglieri del comune di Milazzo, le dirigenti scolastiche e docenti degli istituti comprensivi coinvolti (I. C. Secondo di Milazzo e I. C. B. Genovese di Barcellona P. G.

La presidente dell’associazione, Veronica La Malfa ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno aderito all’evento, il sindaco Midili e l’assessore alla cultura Lucia Scolaro.