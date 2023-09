Renzi si candida alle Europee con “Il Centro”

StrettoWeb

“Ci candideremo alle elezioni Europee con il brand ‘Il Centro’. Mi metterò in gioco anch’io candidandomi al Parlamento europeo. La candidatura sarà nella circoscrizione di Nord-Ovest”, è quanto ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa a Milano. “C’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò ce ne andiamo a casa e l’Ue rischia di saltare”, ha aggiunto Renzi. “Calenda? Mi pare abbia escluso questa possibilità. La sua è una posizione che merita rispetto, anche perché l’alternativa è una telenovela inspiegabile”. “Ad ogni modo io sono colpito dall’atteggiamento di Azione e di Calenda, che hanno lasciato le cose a metà con la federazione una caratteristica che Carlo ha già dimostrato quando si è candidato al Parlamento europeo o al Consiglio comunale di Roma, ma non ho nessun tipo di ostilità nei suoi confronti”, rimarca Renzi.

“Non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Iv a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io candidandomi al Parlamento europeo”, evidenza l’ex premier.