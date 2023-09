Reggio: mobilitazione di Fratelli d’Italia per il ripristino delle circoscrizioni

StrettoWeb

“RipartiAmo dalle Circoscrizioni” per una città forte e serena, è questo il titolo dell’iniziativa di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria che venerdì 8 Settembre alle ore 12:00 presenterà presso Palazzo S. Giorgio agli operatori dell’informazione e ai cittadini. Il titolo racchiude il significato e la missione politica di ricostituire gli enti che, per la comunità, rappresentano dei presidi di prossimità civica e democratica. Un iter, pensato e modellato seguendo le nuove indicazioni governative, attraverso cui ribaltare l’inerzia dell’amministrazione comunale, che sulla questione ‘Circoscrizioni’ è in colpevole ritardo. Fratelli d’Italia presenterà il suo progetto per coinvolgere tutta la cittadinanza e renderla partecipe nell’intento di favorire un percorso di compartecipazione democratica sana! Ripartire dalle Circoscrizioni sarà il sentiero naturale e doveroso con cui ogni cittadino dovrà confrontarsi per tornare ad essere protagonista di elaborazioni di soluzioni condivise.

Parteciperanno alla conferenza: il Parlamentare europeo e Commissario cittadino On. Denis Nesci, l’Assessore regionale Giovanni Calabrese e il capogruppo per Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale Demetrio Marino. Parteciperanno inoltre, i Commissari dei Circoli territoriali reggini, Saverio Laganà, Giuseppe Crea, Giuseppe Quattrone, Valerio Nucera, Beniamino Scarfone, Marcello Altomonte, Franco Perrelli e Cristian Caridi e per Gioventù Nazionale Giuseppe Vacalebre, e i dirigenti di partito.