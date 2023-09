Reggio, il gruppo di Forza Italia preme sul ripristino delle circoscrizioni: “chiederemo una convocazione urgente per avviare l’iter”

StrettoWeb

“Era il 2022, nel mese di Dicembre, quando il deputato On. Francesco Cannizzaro è riuscito a far approvare in Parlamento quattro emendamenti di cruciale importanza per lo sviluppo della nostra città, tra cui un emendamento che riguarda l’istituzione (in realtà un ripristino) delle circoscrizioni nel Comune di Reggio Calabria, con annesso contributo di 700mila euro. Ad oggi, 6 settembre 2023, dopo diversi solleciti da parte della minoranza, l’Amministrazione non ha ancora provveduto alla re-istituzione di questo fondamentale strumento di decentramento comunale, la cui reintroduzione modificherebbe l’assetto territoriale a favore di una maggiore e più efficiente gestione della città”. È quanto denunciano i consiglieri comunali di Forza Italia in una nota.

“Il ripristino delle circoscrizioni è una battaglia targata Forza Italia: lo straordinario lavoro che ha portato all’approvazione dell’emendamento firmato Cannizzaro sarà vano, se l’Amministrazione comunale non programmerà una calendarizzazione dei lavori, perché si arrivi, nei prossimi mesi e nel più breve tempo possibile, ad avviare l’iter che porterà alla reintrodurre delle circoscrizioni, uno strumento di democrazia e di organizzazione politica fondamentale per il benessere di una città estesa e morfologicamente variegata come Reggio”, rimarca la nota.

A supporto del ripristino, sono già disponibili 700mila euro (per un anno di gestione) che dovrebbero consentire l’immediata operatività dell’emendamento. Una modifica del Tuel, il testo unico degli enti locali, quella approvata con l’emendamento Cannizzaro, con l’allineamento allo statuto di tutte le altre città metropolitane: ad oggi, siamo (anzi, eravamo) l’unica città metropolitana d’Italia a non averle.

“Chiederemo una convocazione urgente al Sindaco f.f. Brunetti e all’Assessore Battaglia- proseguono i consiglieri nella nota- perché si programmi prima possibile una calendarizzazione durante i lavori della II commissione “Assetto del territorio”, perché si avvi il processo di istituzione delle circoscrizioni”.