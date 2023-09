Reggio Calabria: torna il Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio

StrettoWeb

Al via la Settima edizione del Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio martedì 26 settembre ore 18.00 nella splendida location dell’Accademia Gourmet.

“Alle ore 18.00 in esclusiva per Biesse a Reggio Calabria avremo l’onore – afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – di presentare il libro scritto da Tina Montinaro Presidente della Quarto Savona Quindici e moglie di Antonio Montinaro lcapo scorta di Giovanni Falcone, “Non ci avete fatto Niente” la lotta alla mafia di Antonio Montinaro e Giovanni Falcone ieri oggi domani“.

“Alle ore 19.00 cerimonia del Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio che ogni anno vede premiati personalità che sono distinte in ambito professionale sociale, culturale con una caratteristica comune l Umanità che fa sempre la differenza. Anche quest’anno – prosegue la Presidente Bruna Siviglia – personalità di altissimo spessore a livello nazionale. Per la legalità il Sostituto Procuratore della Repubblica Walter Ignazitto, il Colonello Marco Guerrini e Tina Montinaro, per il giornalismo e per la scrittura Arcangelo Badolati, Premio alla memoria a Luigi De Sena, per l’ambiente l’ing. Salvatore Siviglia. Premio giovani agli imprenditori Antonella Catalano, Angelo Marra e Malaga Cavalea. Tantissimi le istituzioni civili e militari presenti per l’importante evento“.