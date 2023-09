Reggio Calabria, eleganza e buona cucina: nuovo Ristorante apre in pieno centro | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Un nuovo Ristorante ha aperto ufficialmente in pieno centro a Reggio Calabria. Ieri, infatti, c’è stata l’inaugurazione di “Adduma”, carnezzeria sita in Via Vittorio Veneto 77/A. L’idea nasce dall’intuizione di due giovani imprenditori, Andrea Rapanà e Devin Cotroneo, desiderosi di dar vita ad un nuovo locale elegante e riservato che possa basarsi, ovviamente, soprattutto sulla buona cucina.

A recitare il ruolo di padrona di casa, da “Adduma”, è la carne, in tutte le sue forme e varietà. Gli amanti della carne potranno conoscere le specialità del locale, che non si ferma però a questo. In aggiunta, infatti, il menù offre la possibilità di degustare diversi primi piatti nonché taglieri di salumi e formaggi. Il giusto mix per chiunque abbia intenzione di coniugare il sapore della carne a degli accompagnamenti adeguati, in un contesto tranquillo e in un atmosfera soft e rilassante, come si può osservare sfogliando la ricca gallery a corredo dell’articolo.

Info social e contatti

Per ogni tipo di informazione e/o aggiornamento legato alle novità del locale, è possibile consultare i riferimenti social, ovvero le pagine Instagram e Facebook. Per prenotare invece un tavolo è possibile consultare i seguenti numeri di telefono:

3381040821

3467711467

09651972900