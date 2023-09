Reggio Calabria, Ripepi contro tutti: “ipercazzole da sinistra a destra, formiamo un esercito del bene”

StrettoWeb

“Mi dispiace molto per quelli che si coricano la sera sapendo di essere dei venduti“, chiosa il consigliere Massimo Ripepi nell’ultima delle sue dirette. Il dito del battagliero esponente della minoranza nel consiglio comunale di Reggio Calabria è puntato contro la Sacal e contro tutta la politica reggina, anche quella di centrodestra. “Io sono libero e devo dire che questo centrodestra, e lo dico ai consiglieri regionali inesistenti del centrodestra di Reggio Calabria, non esiste. Siete rimasti in silenzio“, accusa Ripepi.

“Il presidente Occhiuto sta cercando di fare qualcosa per l’aeroporto di Reggio Calabria, ma è costretto anche lui a dire supercazzole. Perché sa bene che questo aeroporto così com’è non si svilupperà mai. L’aeroporto è morto“. “Dicono le stesse cose da anni“, accusa Ripepi citando il bando datato 5 settembre 2023 “per l’affidamento in subconcessione di un’area da destinare ad attività di Food & Beverage“, riportato in un articolo pubblicato ieri su StrettoWeb. Il consigliere Ripepi si scaglia anche contro la notizia annunciata da Roberto Occhiuto su otto nuove rotte di Ryanair da e per l’Aeroporto di Reggio Calabria, accusando il governatore di aver promesso già più volte, in passato, la medesima cosa.

L’esercito del bene del “soldato semplice Ripepi”

Il consigliere comunale si scaglia poi contro tutto il centrodestra reggino in consiglio regionale sciorinando una serie di dichiarazioni che Ripepi definisce “supercazzole“, perlopiù incentrate sull’aeroporto. La diretta si conclude con una chiamata alle armi. Massimo Ripepi propone la formazione di un “esercito del bene“, al quale ci si potrà arruolare attraverso una piattaforma in fase si sviluppo. Ripepi, che si autodefinisce “soldato semplice“, invita i reggini a “svegliarsi e a prendere coscienza di ciò che sta avvenendo, prendendo parte alla rinascita di questa città“.