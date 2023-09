Reggio Calabria, in Commissione Politiche Sociali l’esperienza di Abio

StrettoWeb

La commissione comunale per le Politiche sociali, presieduta dal consigliere Carmelo Romeo, ha audito Giovanna Curatola, presidente della sezione reggina dell’Abio, una fondazione impegnata nel sostegno e nell’intrattenimento dei bambini ospedalizzati.

Presente anche nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morello”, Abio si sta preparando a celebrare la propria giornata nazionale in programma, anche a Reggio, sabato dalle ore 8:00 alle 20:00, nei pressi del teatro “Francesco Cilea”.

“E’ molto importante conoscere e far conoscere simili realtà“, ha detto il presidente Romeo al termine della seduta di commissione. “L’impegno di Abio – ha aggiunto – è fondamentale perché, anche attraverso una vera e propria ludoteca allestita all’interno della Pediatria cittadina, fornisce sollievo e supporto ai più piccoli in uno dei momenti più complicati della loro esistenza“. “Le parole della presidente Curatola – ha proseguito il presidente Romeo – ci hanno aiutato a comprendere fino in fondo la delicatezza del ruolo dei volontari che, quotidianamente, si mettono al servizio dei bimbi e quanto sia decisivo ampliare la platea di persone che possono contribuire alla nobile causa portata avanti dalla fondazione Abio. Ecco perché, anche l’appuntamento di sabato, va ampiamente sostenuto e promosso“.

“La nostra amministrazione – ha ribadito – è sempre al fianco di chi si spende per il bene della comunità, dei più deboli e delle persone in difficoltà. Per quanto possibile, quindi, cercheremo di supportare, in ogni modo, azioni meritorie come quelle promosse da Abio“.

“La ludoteca allestita in Pediatria – ha spiegato Carmelo Romeo raccogliendo la testimonianza della presidente Curatola – è una vera e propria “isola felice”, dove i bambini possono giocare, imparare, dare sfogo alla loro creatività assistiti non da personale medico, ma da volontari che si spendono per alleviare e facilitare il loro percorso ospedaliero. E’, dunque, un momento di sollievo e distrazione particolarmente efficace”.

Nel ringraziare la presidente ed i volontari Abio, Carmelo Romeo ha espresso “un forte apprezzamento per la sensibilità dimostrata da tutti i commissari intervenuti“. “Ci impegneremo con tutte le nostre forze – ha concluso – affinché Abio possa avere tutta la visibilità che merita e, già a partire dalla manifestazione di sabato nei pressi del teatro “Cilea”, ci spenderemo con un impegno immediato. Nel frattempo, sarà compito nostro provare a divulgare quanto più possibile i dettagli dell’evento così da contribuire, fattivamente, agli scopi ed alle attività della fondazione“.