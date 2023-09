Reggio Calabria, palestre requisite alle società di volley per ospitare i migranti. La Federazione Pallavolo: “è la fine dello sport, vergognatevi”

StrettoWeb

“Sportcity Day, siamo nella città di Giufà si fanno le passerelle e le sfilate per eventi che dovrebbero servire per far appassionare allo sport, bambini, giovani e meno giovani e cosa succede? Arriva la telefonata che bisogna consegnare le chiavi del Copri e Scopri di Pentimele per sistemare i migranti, anzi per dire la verità avevano richiesto quelle del palloncino non sapendo che proprio il comune nel mese di luglio ha disdetto la fornitura elettrica, e allora ecco il Copri e Scopri struttura arredata da un anno e mezzo a spese della Società Luck Volley e dalla FIPAV con tappeto, pali, rete, panchine ecc. soldi spesi perché il comune aveva promesso di installare i modulari per gli spogliatoi e servizi igienici, ancora stiamo aspettando”. Lo afferma in una nota la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Reggio Calabria.

”La struttura – prosegue il Comitato nella nota – non viene concessa alle società di pallavolo perché per i ragazzi utilizzare i bagni del Palacalafiore è pericoloso visto i 50 metri che devono fare a piedi, invece guarda caso per ospitare i migranti e tutto regolare! Vorrei chiedere ai Sigg politici che si sono fatti immortalare sorridenti, scusate ma dove andranno a giocare ed allenarsi le società di pallavolo, il palloncino sarà demolito, il Copri è scopri ormai sarà sede di ospitalità per i migranti, la Palestra di Gallico idem, la Palestra di Catona distrutta, la Palestra di Ravagnese da 6 anni ancora in attesa che venga completata, le poche palestre scolastiche messe a bando da due mesi e ancora non sono state concesse e sapete il perché, dopo aver fatto i bandi si viene a sapere che per ogni struttura c è un problema, chi per i bagni, chi per il tappeto, chi per le luci ecc. intanto siamo quasi ad ottobre e siamo ancora in attesa”.

”In tutto questo caos, una cosa funziona, l’invio delle lettere di diffida di pagamento anche per somme irrisorie (entro 3 giorni dalla data di ricevimento altrimenti………….) altrimenti sarete esclusi dalla concessione dalle strutture (e di quali strutture), ma ci sono pure cifre astronomiche, ma questo è un’ altro discorso”.

”Infine Sig Sindaco complimenti per la scelta del Copri e Scopri per ospitare i migranti Lei ha messo la firma sull’atto che decreta a Reggio la fine della Pallavolo, eppure a Reggio ci sono altre strutture che potevano essere utilizzate e comunque sempre sbagliato utilizzare strutture sportive, ma sono di discipline sportive intoccabili, comunque grazie, grazie, grazie a nome mio e delle centinaia di famiglie che dovranno spiegare ai loro figli che da lunedì potranno rimane a casa a guardare la TV o giocare con il cellulare, dovranno fargli capire in che specie di città viviamo e soprattutto da chi siamo amministrati, Sig Sindaco sono certo che quando giungerà il momento, speriamo presto, queste famiglie possano ricambiare la cortesia”.