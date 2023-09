Reggio Calabria: alla Mediterranea la visita di un Ambasciatore argentino e di un altro diplomatico di origini italiane

StrettoWeb

I diplomatici argentini Prof. Dr. Julio Ramón Lascano y Vedia e Prof. Dr. Victor Dante Aloé visiteranno in questi giorni il Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHR) dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Stasera, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiglio del DiGiES, gli illustri ospiti svolgeranno una Lectio Magistralis, alla presenza delle autorità accademiche dell’Ateneo reggino (Prorettore alla ricerca, Prof. Massimo Lauria, Direttore del Dipartimento, Prof. Daniele Cananzi, Direttore del MICHR, Prof. Angelo Viglianisi Ferraro) e del Presidente del CSI, dott. Paolo Cicciù (col quale sono in corso di realizzazione importanti opere sociali ad Arghillá, grazie ai proventi di alcuni progetti e corsi post lauream promossi dal centro di ricerca sui diritti umani Michr).

Si collegheranno per l’evento direttori di dipartimento, direttori di riviste scientifiche e professori di circa 30 Paesi europei, latinoamericani e asiatici. Alle 18.00, i Diplomatici visiteranno il Campetto di Modenelle ad Arghillà, avamposto educativo del territorio e spazio fondamentale per tantissimi bambini e ragazzi. Il Prof. Dr. Julio Ramón Lascano è Ambasciatore del “Servicio Exterior de la Nación argentina”.

Dottore di ricerca in Relazioni Internazionali, è attualmente Direttore della Scuola di Relazioni Internazionali della Universidad del Salvador in Argentina e professore di Teoria e Pratica Diplomatica (Universidad del Salvador e di Belgrano a Buenos Aires) e di Politica Estera argentina (Universidad del Salvador)

E’ autore di 4 libri di Politica Internazionale:

– Hacia una Nueva diplomacia (2022/23),

– Manual de Relaciones Internacionales (2022/2023)

– Contrapuntos para comprender las relaciones internacionales en el siglo XXI (2021/23)

– Política y Diplomacia : hacia una política institucional (2009)

Il Prof. Dr. Victor Dante Aloé è “Catedrático” e si occupa di temi legati alla politica, alla cultura e all’economia.

Laureato in Scienze politiche, in Relazioni internazionali e in Filosofia, è dottore di ricerca in Studi europei, in Economia e in Storia contemporanea. Ha svolto la sua attività nel “Servicio Exterior de la Nación argentina” ed è ora in pensione come Diplomatico. Con altri accademici di tutto il mondo ha fondato la “Escuela Euroamericana de Política y Economía”.

Tra le sue pubblicazioni più importanti:

– La Agonía de Occidente (2003)

– El Futuro Imposible (2013)

– Europeos y americanos: conflictos y armonías (2015)

– El cristianismo y el fin (2018)

– Democracia exhausta y prosperidad inútil (in 4 tomi).