Reggio Calabria, incidente sulla tangenziale: Polizia sul posto

Un incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Reggio Calabria in direzione sud e precisamente all’altezza dello svincolo delle Bretelle. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Il sinistro è stato tra due auto. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e una volante della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico che in questo momento sta causando parecchi disagi.