Reggio Calabria, incidente in tangenziale: coda lunghissima e Polizia sul posto | FOTO LIVE

Incidente stradale sulla tangenziale di Reggio Calabria, in carreggiata nord pochi metri prima lo svincolo di via Lia. Coinvolte due auto e uno scooter. Diverse persone sono ferme a bordo strada, la Polizia Stradale è appena arrivata sul posto. A causa del sinistro si è creata una lunghissima fila in direzione nord, che inizia dal centro città e continua appunto fino a via Lia. Tantissime le vetture bloccate in coda, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.