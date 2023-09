Reggio Calabria, inaugurazione in musica all’istituto Nosside- Pythagoras

StrettoWeb

Grande emozione, molta gioia e tanta voglia di conoscere si è letto sui volti dei nuovi alunni e dei rispettivi genitori dell’Istituto Comprensivo “Nosside- Pythagoras” presenti per il primo giorno di scuola negli ampi locali esterni, accolti egregiamente dal Dirigente Ing. Giuseppe Martino accompagnato, oltre che da alcuni docenti, dal meraviglioso e ormai abbastanza famoso “corpo musicale”, fiore all’occhiello dell’Istituto.

Il Dirigente, nel salutare e accogliere le nuove prime classi, dell’infanzia, della primaria e della Secondaria di I grado, ha reso partecipi le famiglie del progetto didattico- educativo di cui la scuola si renderà protagonista per accompagnare i propri “figli” in un percorso di crescita a 360 gradi, con l’obiettivo di renderli dei ragazzi consapevoli e amanti della cultura, ma anche e soprattutto rispettosi della società e dell’ambiente.

E’ stata poi la presenza dei docenti della sezione musicale, ormai conosciuta in città per i diversi riconoscimenti ottenuti in questi anni, ad emozionare ancor di più tutti presenti con le note e il canto orgoglioso dell’Inno d’Italia, per poi offrire loro un momento di allegria e spensieratezza con i brani “buongiorno a te”, scritta da Miche Centonze e “Ti adoro”, di Luciano Pavarotti.

Il Dirigente Martino ha così preso la parola per presentare l’inizio delle nuove attività didattiche per l’anno scolastico 2023/24. Rivolgendosi alle famiglie, agli studenti e agli insegnanti ha sottolineato che “Questo nuovo anno scolastico propone una nuova sfida educativa nei confronti della quale l’Istituto comprensivo Nosside – Pythagoras si è fatto trovare pronto. Sarà un anno in cui tradizione e innovazione dovranno inevitabilmente intrecciarsi: da un lato una acclarata e ampiamente condivisa percezione della qualità della nostra offerta formativa, mai distante dai bisogni dell’utenza, dall’altra la vocazione irrinunciabile verso metodiche e nuovi impulsi pedagogici più rispondenti ai tempi. Il tutto si concretizza in un Curricolo che fa della continuità verticale e dell’orientamento continuo il punto di forza per contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica.

L’Istituto Comprensivo Nosside – Pythagoras – continua il Dirigente- si distingue per essere una scuola di chiara matrice inclusiva, attenta ai bisogni degli allievi, alla personalizzazione dell’apprendimento, alla valorizzazione dell’eccellenza attraverso una attenta progettazione dell’ampliamento dell’offerta formativa”.

Al termine il Dirigente Ing. Martino, rinnovando i saluti, ha ringraziato tutto il personale docente per la sempre costante collaborazione e professionalità che li contraddistingue, al personale ausiliario, instancabile ed insostituibile risorsa e ha invitato gli alunni ad impegnarsi, coltivare sogni ed alimentare aspettative.

“La scuola – ha infine concluso – è anche il luogo in cui si può sbagliare, dove è necessario essere se stessi, senza paure, remore ed ansie. Ha, quindi, esortato i ragazzi a liberare la creatività, saziare quel sano desiderio di conoscere, incuriosirsi, chiedere e richiedere, osservare, domandare sempre “come” e “perché”.

Non resta quindi che augurare a tutti i gli alunni, le loro famiglie, e a tutti i rappresentanti dell’Istituto “Nosside-Pythagoras” un buon anno ricco di conoscenza, gratificazioni e armonia.