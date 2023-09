A Reggio Calabria l’evento-concerto dedicato ai rapporti tra Italia e Georgia

StrettoWeb

In occasione del 30° anniversario dell’inizio dei rapporti diplomatici e culturali tra Italia e Georgia e dall’avvio del progetto di integrazione culturale-sociale e gemellaggio con la capitale georgiana Tbilisi e con la regione Kakheti, giorno 23 Settembre presso il Teatro Metropolitano sito in Via Nino Bixio, dalle ore 18, si terrà un evento-concerto organizzato dalle associazioni di categoria culturale intitolato “DIPLOMAZIA CULTURALE”.

“L’evento – spiega in una nota l’avvocato Marco Ambesi, referente dell’associazione georgiana “Movimento culturale Georgia Italia” – si prefigge la promozione e lo scambio di idee, informazioni e promozione delle arti, delle lingue e di tutti gli altri aspetti della cultura fra le Nazioni nonché la condivisione degli ideali e delle istituzioni. Stante la rilevanza dell’evento, vi prenderanno parte numerose autorità e si terranno esibizioni di artisti di livello internazionale“.