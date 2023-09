Reggio Calabria: grosso incendio a Paterriti, le fiamme inghiottiscono il castello di Sant’Aniceto | LIVE

StrettoWeb

Un grosso incendio è divampato oggi nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente vicino il Castello di Sant’Aniceto. Le fiamme, come si può osservare dalle immagini a corredo dell’articolo, sono molto alte ed estese e stanno inghiottendo anche i resti del Castello.

Il rogo sta interessando un’ampia zona di Paterriti mettendo in pericolo anche le abitazioni dove i residenti sono impauriti.

Il Castello di Motta S. Aniceto è una fortezza antichissima costruita per proteggere il tutto il territorio calabro da sud. Sorge su una montagna dai versanti ripidi, zeppa di querce e ulivi, con un panorama mozzafiato sullo Stretto di Messina, sulla Sicilia e l’Etna. La sua costruzione risale all’epoca bizantina per ovviare alle scorribande saracene, ed è l’unico complesso militare pre-normanno in territorio calabro che è ancora quasi integro.