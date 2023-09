StrettoWeb

Una “vetrina vivente”, che cambia di mese in mese in base al periodo e all’attualità. E’ l’iniziativa di un locale del centro a Reggio Calabria che a settembre, in occasione della Festa della Madonna della Consolazione, ha deciso di lanciare la “Grigliata Milionaria”.

Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, la “Grigliata Milionaria” è ricca di vari elementi (tutti riguardanti le classiche grigliate reggine) ed è tutta da scoprire, ovviamente per chi si reca al locale.