Reggio Calabria, deserto il bando per le mense scolastiche: Fratelli d’Italia chiede l’intervento del Prefetto

“Ci giunge notizia che è andata deserta la gara del servizio mense scolastiche del Comune di Reggio Calabria. È l’ennesima dimostrazione di come l’amministrazione Falcomatà ed i suoi ff, non sia in grado di garantire l’erogazione dei servizi essenziali”. Lo afferma, in un comunicato stampa, Saverio Laganà commissario del Circolo di Fratelli d’Italia ‘Antonio e Ciccio Franco’.

“La conseguenza – prosegue Laganà – è che i nostri figli non potranno usufruire del servizio di mensa nel prossimo anno scolastico. L’amministrazione comunale aveva presentato in pompa magna il bando nello scorso mese di agosto, l’assessore al ramo Lucia Nucera aveva illustrato la gara affermando che era stata concepita per realizzare “ un programma molto ambizioso e decisamente più capillare sul territorio, ecosostenibile e soprattutto ‘green’ , che avrebbe garantito ‘l’erogazione di pasti altamente bio, a basso impatto ambientale e adeguati alle specifiche necessità dei singoli alunni per quanto riguarda intolleranze, allergie o particolari esigenze di tipo culturale o religioso’. Obiettivi senza dubbio ambiziosi che sono stati clamorosamente falliti dal risultato del bando andato miseramente deserto. Probabilmente si è trattato di un bando frutto della tecnica del “copia e incolla” di gare bandite da altre amministrazioni locali e forse utilizzata da un apparato burocratico inadeguato e degno di un’amministrazione supponente ed arrogante“.

“Continuare a mutuare modelli di gestione di ben altre realtà, su un territorio comunale così vasto e frammentato, carente dal punto di vista logistico e infrastrutturale, non può che condurre a clamorosi flop come quelli inanellati dall’amministrazione Falcomatà da quasi un decennio. Ci domandiamo come possa essere possibile che chi rappresenta lo Stato sul territorio continui ad essere così inspiegabilmente, silente rispetto ad un disastro amministrativo di tale portata, che ha ridotto la città in macerie e una Comunità ormai allo stremo, rassegnata e assuefatta al degrado. Di fronte al comportamento omissivo da parte di chi ha il compito di vigilare, il circolo “Antonio e Ciccio Franco” di Fratelli d’Italia, si farà carico, attraverso le strutture del partito, di sensibilizzare le maggiori istituzioni, affinché si ponga fine a questo scempio. Reggio non può più aspettare” conclude la nota.